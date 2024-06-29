На Херсонщині від обстрілів 28 червня загинуло 4 людини. Фото для ілюстрації

Впродовж доби, 28 червня, російські військові обстріляли 24 населених пункти в Херсонській області.

Через обстріли 4 людини загинули, ще 10 — дістали поранення, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Шляхове, Одрадокам'янка, Новокаїри, Янтарне, Дар'ївка, Микільське, Новоолександрівка, Білоусове, Крупиця, Білозерка, Новоберислав, Львове, Михайлівка, Томина Балка, Золота Балка, Комишани, Наддніпрянське, Антонівка, Садове, Тягинка, Новотягинка, Ольгівка та місто Херсон», — йдеться в повідомленні.

За словами Олександра Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Крім того є влучання в магазини та газопровід.

Внаслідок обстрілів також пошкоджені приватні автівки та службове авто рятувальників.

В ніч на 29 червня Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 2 безпілотник типу «Shahed-131/136».

Нагадаємо, зранку 27 червня російські війська атакували FPV-дроном цивільну автівку в Нововоронцовці, що на Херсонщині.

Раніше, 26 червня, в результаті обстрілів Херсонської області одна людина загинула, ще 16 дістали поранення.