У Херсонській області в результаті обстрілів 26 червня одна людина загинула, ще 16 дістали поранення.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби, 26 червня, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Михайлівка, Янтарне, Антонівка, Новоолександрівка, Берислав, Садове, Новокаїри, Томарине, Качкарівка, Олександрівка, Веселе, Тягинка, Ольгівка, Іванівка, Миколаївка, Золота Балка, Кізомис, Білозерка, Придніпровське, Комишани, Львове, Осокорівка, Козацьке та місто Херсон.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Зафіксовано влучання в промисловий обʼєкт, магазин, складське приміщення гуманітарного штабу та газопровід. Внаслідок обстрілів пошкоджені господарські споруди, гаражі та автомобілі», — йдеться в повідомленні.

Через російську агресію одна людина загинула, ще 16 дістали поранення, з них двоє дітей.

Нагадаємо, у ніч на 27 червня протиповітряна оборона ліквідувала шість безпілотників типу «Shahed 131/136» та три крилаті ракети в Миколаївській області.