Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: Херсонська ОВА

Зранку, 27 червня російські війська атакували FPV-дроном цивільну автівку в Нововоронцовці, що на Херсонщині.

Про це повідомила обласна військові адміністрація.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей: 62-річний чоловік та жінка.

«Їх доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями рук. Потерпілим надають медичну допомогу», — наголосили в ОВА.

Нагадаємо, що у Херсонській області в результаті обстрілів 26 червня одна людина загинула, ще 16 дістали поранення.