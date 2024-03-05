Російські окупаційні війська завдали удару по селу Курилівка на Харківщині, загинула жінка.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.
«О 10:30 російські війська обстріляли село Курилівка Купʼянського району. Внаслідок терористичних дій загинула цивільна 67-річна жінка», — йдеться в повідомленні.
На місцях влучань працюють профільні служби.
Також росіяни ввечері 4 березня обстріляли Сенькове Куп’янського району Харківської області, внаслідок атаки поранено водія швидкої допомоги. Олег Синєгубов повідомив, що в ніч проти вівторка серії ворожих обстрілів зазнав Вовчанськ, унаслідок чого пошкоджено 8 приватних будинків, господарські будівлі та автомобіль.
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
Російські окупаційні війська завдали удару по селу Курилівка на Харківщині, загинула жінка.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.
«О 10:30 російські війська обстріляли село Курилівка Купʼянського району. Внаслідок терористичних дій загинула цивільна 67-річна жінка», — йдеться в повідомленні.
На місцях влучань працюють профільні служби.
Також росіяни ввечері 4 березня обстріляли Сенькове Куп’янського району Харківської області, внаслідок атаки поранено водія швидкої допомоги. Олег Синєгубов повідомив, що в ніч проти вівторка серії ворожих обстрілів зазнав Вовчанськ, унаслідок чого пошкоджено 8 приватних будинків, господарські будівлі та автомобіль.