Російські війська ввечері 4 березня обстріляли Сенькове Куп’янського району Харківської області, внаслідок атаки поранено водія швидкої допомоги.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Поранення і вибухову травму отримав 49-річний водій центру екстреної медичної допомоги», — написав він.

Олег Синєгубов повідомив також, що в ніч проти вівторка серії ворожих обстрілів зазнав Вовчанськ, унаслідок чого пошкоджено 8 приватних будинків, господарські будівлі, автомобіль.

Також напередодні росіяни обстріляли Куп’янськ, внаслідок чого розпочалася пожежа в гаражі в приватному домоволодінні, Московку, де було пошкоджено приватний будинок і Басове, там пошкоджено господарські будівлі, адмінбудівлю та енергомережі місцевого сільгосппідприємства.

Нагадаємо, 8 лютого бригада швидкої допомоги з Очакова потрапила під російський обстріл.