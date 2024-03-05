Російські війська ввечері 4 березня обстріляли Сенькове Куп’янського району Харківської області, внаслідок атаки поранено водія швидкої допомоги.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Поранення і вибухову травму отримав 49-річний водій центру екстреної медичної допомоги», — написав він.
Олег Синєгубов повідомив також, що в ніч проти вівторка серії ворожих обстрілів зазнав Вовчанськ, унаслідок чого пошкоджено 8 приватних будинків, господарські будівлі, автомобіль.
Також напередодні росіяни обстріляли Куп’янськ, внаслідок чого розпочалася пожежа в гаражі в приватному домоволодінні, Московку, де було пошкоджено приватний будинок і Басове, там пошкоджено господарські будівлі, адмінбудівлю та енергомережі місцевого сільгосппідприємства.
Нагадаємо, 8 лютого бригада швидкої допомоги з Очакова потрапила під російський обстріл.
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Російські війська ввечері 4 березня обстріляли Сенькове Куп’янського району Харківської області, внаслідок атаки поранено водія швидкої допомоги.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Поранення і вибухову травму отримав 49-річний водій центру екстреної медичної допомоги», — написав він.
Олег Синєгубов повідомив також, що в ніч проти вівторка серії ворожих обстрілів зазнав Вовчанськ, унаслідок чого пошкоджено 8 приватних будинків, господарські будівлі, автомобіль.
Також напередодні росіяни обстріляли Куп’янськ, внаслідок чого розпочалася пожежа в гаражі в приватному домоволодінні, Московку, де було пошкоджено приватний будинок і Басове, там пошкоджено господарські будівлі, адмінбудівлю та енергомережі місцевого сільгосппідприємства.
Нагадаємо, 8 лютого бригада швидкої допомоги з Очакова потрапила під російський обстріл.