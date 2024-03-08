Антимонопольний комітет виявив ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Казанківської селищної ради при продажі земельної ділянки, яка була у комунальній власності.
Про це повідомляє пресслужба Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
Адміністративна колегія відділення Антимонопольного комітету 7 березня надала рекомендації Казанківській селищній раді щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Відділення виявило, що селищна рада в 2021 році продала ділянку, що перебуває в комунальній власності, без залучення на конкурентних засадах оцінщика землі для проведення її експертної грошової оцінки.
Це, на думку Антимонопольного комітету, може обмежувати право певних осіб, які мали бажання, можливість і намір взяти участь у конкурсі та змагатися за право надавати послуги з оцінки землі.
Казанківській селищній раді дали 90 днів на розгляд рекомендацій відділення та усунення порушення.
Раніше Антимонопольний комітет виявив ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Миколаївської міськради при оцінці комунальних земельних ділянок, що йдуть на приватизацію.
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Антимонопольний комітет виявив ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Казанківської селищної ради при продажі земельної ділянки, яка була у комунальній власності.
Про це повідомляє пресслужба Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
Адміністративна колегія відділення Антимонопольного комітету 7 березня надала рекомендації Казанківській селищній раді щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Відділення виявило, що селищна рада в 2021 році продала ділянку, що перебуває в комунальній власності, без залучення на конкурентних засадах оцінщика землі для проведення її експертної грошової оцінки.
Це, на думку Антимонопольного комітету, може обмежувати право певних осіб, які мали бажання, можливість і намір взяти участь у конкурсі та змагатися за право надавати послуги з оцінки землі.
Казанківській селищній раді дали 90 днів на розгляд рекомендацій відділення та усунення порушення.
Раніше Антимонопольний комітет виявив ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Миколаївської міськради при оцінці комунальних земельних ділянок, що йдуть на приватизацію.