Аварія у Миколаєві. Фото: поліція Миколаївської області

У мікрорайоні Миколаєва Матвіївка не розминулися Ford Fusion та Daewoo Matiz.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, аварія сталася 27 квітня приблизно о 20:00 у мікрорайоні Матвіївка, біля будинку № 73 по вулиці Силікатній.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів постраждали 35-річна водій Daewoo, 44-річний водій та троє пасажирів Ford Fusion. Їх з травмами різного ступеня тяжкості доставили у лікарню.

Аварія у Миколаєві. Фото: поліція Миколаївської області

Правоохоронці повідомили 44-річному водієві Ford Fusion про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тяжке тілесне ушкодження потерпілому». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

«За результатами відповідних експертиз можлива перекваліфікація вказаного правопорушення. Слідчі поліції встановлюють обставини та причини автопригоди», — додали у поліції.

Аварія у Миколаєві. Фото: поліція Миколаївської області

Нагадаємо, що 13 квітня біля селища Олександрівка Вознесенського району автомобіль HYUNDAI ІХ 35 злетів з проїжджої частини.