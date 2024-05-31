Миколаївські морпіхи знищили російський танк, скриншот з відео

Миколаївські піхотинці показали, як знищили три російських військових екскаватори, які будували укріплення на Харківському напрямку.

Відео оприлюднили на YouTube-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

«На українській землі окупант може викопати тільки собі могилу. «Сови» миколаївських морпіхів спалили 3 ворожих військових екскаватори на Харківщині», — зазначили в бригаді.

Нагадаємо, нещодавно десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як знищили 18 одиниць ворожої техніки на Донеччині.