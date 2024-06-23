«Центр захисту тварин» запрошує миколаївців на День відкритих дверей, архівне фото: «НикВести»

У пʼятницю, 28 червня, відбудеться День відкритих дверей від «Центру захисту тварин». Головна мета зустрічі – аби якомога більше відвідувачів прийняли рішення всиновити собаку чи кішку з притулку.

Як повідомляють організатори заходу, день відкритих дверей — це можливість для кожного відвідувача погуляти з собаками на території притулку.

«Ви побачити їхню поведінку, адже в усіх різні характери й темпераменти, дізнатися про правила поводження з домашніми та безпритульними тваринами, принести смаколики для хвостиків і просто гарно провести свій час», – йдеться у повідомленні.

Крім того, організатори розкажуть, що таке чіпування, де і як можна додати улюбленця в Реєстр домашніх тварин та які переваги надає така реєстрація.

«Але безумовно, наша головна мета, аби якомога більше відвідувачів прийняли рішення всиновити собаку чи кішку з притулку», – додають організатори.

Виставка проходитиме за адресою: Миколаїв, вул. Водопійна, 36, з 11:00 до 14:00.

Деталі за номером: +380 (97) 364 75 96.

Нагадаємо, 9 червня, в парку імені 61-го комунара відбулася виставка, участь в якій прийняли понад 50 собак, кожен у своєму класі (бебі, цуценя, юніори тощо).