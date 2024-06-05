У пʼятницю, 7 червня, комунальники проводять ремонтні роботи на розі вулиць Пушкінської та Великої Морської (у напрямку вулиці Спаської).
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
«Для забезпечення безпеки дорожнього руху комунальники будуть виконувати роботи по закриттю пішохідного переходу на вказаному перехресті та ліквідації заїзного кармана на вулиці Пушкінській, 10», — йдеться у повідомленні.
Крім того, комунальники також встановлюватимуть направляючі пішохідні огородження та боларди.
Нагадаємо, що у Миколаєві внесли зміни в організації дорожнього руху на деяких відрізках доріг міста.
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У пʼятницю, 7 червня, комунальники проводять ремонтні роботи на розі вулиць Пушкінської та Великої Морської (у напрямку вулиці Спаської).
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
«Для забезпечення безпеки дорожнього руху комунальники будуть виконувати роботи по закриттю пішохідного переходу на вказаному перехресті та ліквідації заїзного кармана на вулиці Пушкінській, 10», — йдеться у повідомленні.
Крім того, комунальники також встановлюватимуть направляючі пішохідні огородження та боларди.
Нагадаємо, що у Миколаєві внесли зміни в організації дорожнього руху на деяких відрізках доріг міста.