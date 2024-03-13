Рух транспорту вздовж проспекту Центрального, фото Сергій Овчаришин/«НикВести»

У Миколаєві внесли зміни в організації дорожнього руху на деяких відрізках доріг міста.

Два відповіді рішення 13 березня ухвалив виконавчий комітет Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Першим, як повідомив заступник начальника управління транспортного комплексу міськради Олег Кукса, внесли наступні зміни:

визначили дорогу з одностороннім рухом по вулиці Комкома, від провулка Корабелів до вулиці Корабелів;

заборонили рух вантажівок по вулиці Защука, від вулиці Пушкінської до вулиці Декабристів;

прибирають пішохідний перехід на перехресті вулиці Пушкінській та вулиці Великої Морської для збільшення інтенсивності руху вантажного транспорту;

прибирають заїзну «кишеню» по вулиці Пушкінській, 10.

Водночас виконком ухвалив тимчасове рішення організувати двосторонній рух транспорту вздовж дороги по вулиці Пограничній, від вулиці Громадянської до вулиці Садової.

— Ми пропонуємо зробити двосторонній рух на час проведення ремонтних робіт ТЕЦ. Щоб транспорт рухався по вулиці Пограничній і не змінював рух на вулицю Кузнецьку або вулицю Чкалова. Ми повністю закриваємо квартал, – пояснив Олег Кукса.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві планують заборонити рух великовантажного транспорту по місту під час робочих перевезень. Водночас депутати міської ради затвердили правила паркування транспорту на території Миколаєва.

Що з паркування у Миколаєві?

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті. Пізніше стало відомо, що Управлінню транспорту міської ради хочуть доручити займатися організацією парковок і дотриманням правил паркування.

Згодом мер Миколаєва повідомив, що у місті облаштують платні парковки – їх буде близько 25. Для підготовки парковок Миколаїв бере досвід інших українських міст, каже мер: там не будуть встановлювати паркомати, а розрахуватись можна буде навіть телефоном.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва .Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.

Водночас у Вознесенську вже почали працювати інспектори відділу інспекції з питань контролю за паркування при виконавчому комітеті міської ради. Вони слідкують за дотриманням правил паркування в місті. 164 місця для паркування у Вознесенську визначили ще у 2021 році. Тоді ж почали працювати перші три платні місця для паркування.