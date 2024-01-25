Черга у місто з вантажівок. Архівне фото: «НикВести»

В Миколаєві планують заборонити рух великовантажного транспорту по місту під час робочих перевезень.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич у четвер, 25 січня, під час засідання сесії міськради розповів що відповідний проект рішення щодо заборони руху наразі розробляється, пишуть «НикВести».

За його словами, ця заборона необхідна аби миколаївці під час робочих перевезень могли без затримок переміщатися по місту.

— Ми готуємо рішення щодо заборони руху великовантажного транспорту в місто під час робочого перевезення. Це необхідно для того, щоб мешканці Миколаєва, які проживають у різних районах, могли нормально переміщатись по місту і діставатись на роботу вчасно, а не виїжджати за годину, розуміючи що вони застрягнуть за фурами в черзі, — заявив Олександр Сєнкевич.

Як відомо, у 2023 році виконавчий комітет Миколаївської міської ради ухвалив рішення про заборону руху вантажівок на дорогах Миколаєва через спеку в денний час. Однак пропускний режим в'їзду до міста так і не запрацював.

Начальник Управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Даніла пояснив що, фури не можуть залишити на в’їзді до міста, зокрема, через небезпеку обстрілів та відсутності місць для відстою вантажівок.

В поліції Миколаївської області пообіцяли, що в цьому році під час дії температурного режиму не зупинятимуть фури біля вʼїзду в місто, а відпрацьовуватимуть точково, обираючи оптимальні місця для перевірок по всій області.