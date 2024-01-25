Депутати Миколаївської міської ради затвердили правила паркування транспорту на території Миколаєва.

Відповідне рішення вони ухвалили під час засідання сесії міської ради сьогодні, 25 січня, пишуть «НикВести».

— Так, насправді поліція на сьогодні має таку можливість. Ви памʼятаєте, що раніше поліція навіть робила таке: був майданчик, куди вони евакуйовували ці машини, а потім нараховували штраф. Зараз на балансі нашої поліції немає евакуаторів. Власне, коли відбувається снігопад і деякі машини, які лишаються безвідповідальними людьми на дорогах, ми не можемо наразі евакуювати силами наших комунальних підприємств, тому що немає таких затверджених правил паркування. Тобто ми не можемо цього зробити, а поліція не має евакуатора і не має договору про евакуацію, щоб робити це у таких випадках. Знову ж, ми не пілот у цьому питанні. Ми лише наздоганяємо інші міста, – пояснив необхідність прийняття рішення мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Наразі Миколаїв також не має потрібних евакуаторів, однак міська влада шукатиме можливість придбати таку техніку за кошти бюджету міста або донорів, пояснив мер Олександр Сєнкевич: «Потрібно спочатку документально запустити процес, а потім вже будемо де брати техніку».

Порушення будуть фіксувати співробітники створеної при Управлінні транспорту міської ради інспекції, а усі сплачені водіями штрафи надходитимуть до міського бюджету. Водночас, у разі необхідності евакуації транспорту на штрафмайданчик, його доставлятимуть на територію комунального підприємства «Тайм-сет».

Що з паркування у Миколаєві?

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті. Пізніше стало відомо, що Управлінню транспорту міської ради хочуть доручити займатися організацією парковок і дотриманням правил паркування.

Згодом мер Миколаєва повідомив, що у місті облаштують платні парковки – їх буде близько 25. Для підготовки парковок Миколаїв бере досвід інших українських міст, каже мер: там не будуть встановлювати паркомати, а розрахуватись можна буде навіть телефоном.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва .Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас сиколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.

Водночас у Вознесенську вже почали працювати інспектори відділу інспекції з питань контролю за паркування при виконавчому комітеті міської ради. Вони слідкують за дотриманням правил паркування в місті. 164 місця для паркування у Вознесенську визначили ще у 2021 році. Тоді ж почали працювати перші три платні місця для паркування.