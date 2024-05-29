Вручення підозр. Фото: ДБР

Правоохоронці викрили численні факти тортур ув'язнених у низці регіонів України. Наразі повідомлено про підозру чотирьом посадовим особам «Божківської виправної колонії (№16)» у Полтавській області.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, були викриті численні факти знущань та побиття осіб, які відбували покарання у колоніях.

По інформації правоохоронців, новоприбулим погрожували та били їх доти, доки не ламали волю і змушували беззастережно виконувати будь-які вказівки. Перевіряють інформацію навіть про факти смерті від побоїв.

Вручення підозр. Фото: ДБР

«Установлено, зокрема, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у слідства є відео, де зафіксовано момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в'язнів Божківської виправної колонії.

Чотирьом посадовим особам установи повідомлено про підозру в частині другій статті 127 (тортури) КК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У ДБР додали, що збирають докази причетності інших посадових осіб колонії, зокрема керівного складу.

Вручення підозр. Фото: ДБР

Крім того, проводяться слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та керівника цієї установи. Перевіряються, зокрема, підстави отримання у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи.

Вручення підозр. Фото: ДБР

Нагадаємо, що станом на ранок 28 травня вже 613 в’язнів вийшли з тюрем і приєдналися до лав ЗСУ, наразі вони проходять відповідну підготовку, а надалі служитимуть у штурмових підрозділах.