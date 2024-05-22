Двох мешканців Миколаївщини підозрюють у пограбуванні фермерського господарства / Фото: Нацполіція

У Миколаївському районі поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні фермерського господарства у селі Широківської громади. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, до них надійшло повідомлення від 38-річного охоронця фермерського господарства про те, що до одного із сіл Широківської громади, 21 травня, на територію господарства приїхали невідомі на автомобілі та викрали майно.

За словами чоловіка, вони побили його та напарника, після чого відібрали ключі і відчинили складське приміщення. Вони викрали редуктори, насоси, електрокабелі та особисті речі охоронців, зокрема мобільні телефони та втекли.

Двох мешканців Миколаївщини підозрюють у пограбуванні фермерського господарства / Фото: Нацполіція Двох мешканців Миколаївщини підозрюють у пограбуванні фермерського господарства / Фото: Нацполіція Двох мешканців Миколаївщини підозрюють у пограбуванні фермерського господарства / Фото: Нацполіція

Зазначається, що правоохоронці встановили підозрюваних та їхнє місцезнаходження. Ними виявилися 29-річний та 31-річний мешканці сусідньої громади. Під час обшуків поліцейські виявили в їх автомобілі награбоване майно.

Слідчі затримали чоловіків та повідомили їм про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану». Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування, під час якого поліцейські встановлюють інших учасників злочину.

Нагадаємо, у Южноукраїнську місцевий мешканець вкрав із супермаркету алкоголь та продукти. Чоловіку загрожує до десяти років ув'язнення.