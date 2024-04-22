Ексдиректорці очаківського інтернату повідомили про підозру. Ілюстративне фото: zz.te.ua

Поліція оголосила підозру колишній виконувачці обов’язків директора Очаківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради. Правоохоронці повідомили, що жінка розтратила 300 тисяч бюджетних гривень, незаконно преміюючи підлеглих.

Про йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що ексдиректорка навчального закладу у кінці 2021 року, зловживаючи своїм службовим становищем, внесла завідомо неправдиві відомості до наказу про преміювання деяких працівників. Такі премії на 900% перевищували розмір премій решти персоналу, на загальну суму у понад 300 тисяч гривень.

Нині за процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури слідчі повідомили фігурантці про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України «Службове підроблення» та частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Відповідно до санкцій інкримінованих статей зловмисниці загрожує до п’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певну посаду чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше повідомлялося, що керівники навчального центру Нацгвардії незаконно нарахували собі майже 1 мільйон «бойових» премій.