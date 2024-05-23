Кабмін затвердив додаткові відпустки українським військовим за знищену техніку армії РФ, фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів України затвердив механізм і тривалість додаткових відпусток для військових за знищену російську техніку.

Про це йдеться у постанові уряду № 585 від 21 травня.

Зазначається, що чотири календарні дні відпустки нададуть за знищення зенітно-ракетного комплексу, військового гелікоптера, радіолокаційної системи засобів протиповітряної оборони та комплексу дальнього візуального спостереження.

За знищення самохідної артилерійської установки або реактивної системи залпового вогню, бойової машини десанту, бронетранспортера, командно-штабної машини, бойової машини піхоти, артилерійської системи нададуть три дні відпустки.

Три дні відпустки передбачено за знищення важких безпілотних літальних апаратів великої дальності, а також крилатої чи балістичної ракети.

По два дні відпустки нададуть за бронеавтомобілі або вантажні автомобілі, засіб контрбатарейної боротьби, засіб радіоелектронної боротьби, середні безпілотні літальні апарати середньої дальності та засоби радіоелектронної розвідки.

За знищення легких безпілотних літальних апаратів малої дальності нададуть один день відпустки.

За рішенням командира військової частини, начальника підрозділу, органу, закладу чи установи СБУ відпустка може бути надана також іншим військовослужбовцям (до трьох осіб), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.

Підтвердженням знищення техніки є журнал бойових дій, рапорт командира та відеозапис. У рапорті повинні бути вказані дата, час, спосіб та тип знищеної техніки.

Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік.

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