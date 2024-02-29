Депутати Миколаївської міськради підтримали ідею збільшити на 500 мільйонів гривень фінансування програми допомоги військовим «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2024 роки».

Відповідне рішення прийняли на засідання сесії міськради 29 лютого.

Як відомо, у цьому році з міського бюджету планувалося виділити 201 мільйон гривень на фінансування цієї програми.

— В 2023 році ми надавали допомогу нашим збройним силам, тим хто платив податки у місцевий бюджет. В кінці 2023 року цей пункт був змінений, податки в бюджет Миколаєва не платять. Тому ми пропонуємо внести зміни в пункт програми і прибрати цю функцію, — сказав начальник відділу з питань оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міськради Ігор Оніщенко.

Однак депутати одноголосно підтримали збільшення суми фінансування програми допомоги військовим на 500 мільйонів гривень. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що за необхідності програму можна буде змінювати і ще додавати кошти.

— Наповнення програми ми зможемо шукати при розподілі бюджетних коштів, ми зможемо використовувати кошти деяких миколаївських комунальних підприємств, які будуть додаткові чи зекономлені, адже ми працюємо зараз дуже багато з міжнародними організаціями, які передають нам різного роду техніку, — сказав мер.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення з бюджету Миколаєва спрямували 597 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та передали техніки ще на 80 мільйонів.

Також з бюджету Миколаєва у 2023 році виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Олександр Сєнкевич також опублікував графік міськради з фінансуванням військових, на яких було витрачено майже 700 мільйонів гривень. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

Крім того, планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради погодила виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.

Що з військовим ПДФО?

Як відомо, в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів спрямує всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.

6 жовтня 2023 року повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної ради переглянув рішення щодо законопроєкту про ПДФО з військових та вніс правки: з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. Одна частина у 13 мільярдів гривень йтиме Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони, а другу частину, теж 13 мільярдів гривень, направлятимуть Міноборони на закупівлю артилерійських систем.

Раніше міський голова Олександр Сєнкевич заявив, вилучений з бюджету Миколаєва військовий ПДФО направлять на виготовлення зброї, зокрема, дронів для Збройних сил України.

В Миколаївський міській раді будуть скорочувати штат працівників через зменшення бюджету міста майже у два рази. Також влада Миколаєва планує повернутися до продажу комунального майна.