Планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради погодила виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.

Як стало відомо у п'ятницю, 23 грудня, на засіданні бюджетної комісії, відповідні зміни планується внести в проєкт бюджету на 2023 рік, пишуть «НикВести».

Голова бюджетної комісії та депутат Миколаївської міськради Федір Панченко запитав, чи були заплановані в проекті перерозподілу бюджету на 2023 рік гроші для допомоги ЗСУ.

— Так. Зроблено перерозподіл у виконавчому комітеті Миколаївської міськради та надається 9,6 мільйонів гривень субвенції на державний бюджет військової нашої частини на закупівлю дронів. Також в самому проекті рішення прописано, що усі кошти, які ми надавали в якості субвенції військовим частинам, залишаються для використання з цільовим призначенням на наступний рік, тобто їх не потрібно повертати назад в бюджет, – повідомила директор департаменту фінансів Миколаївської міськради Віра Святелик.

Нагадаємо, що 9 березня на засіданні сесії Миколаївської міської ради депутати перерозподілили 501 мільйон невикористаних залишків з бюджету минулого року. З цієї суми 200 мільйонів спрямували як субвенцію до державного бюджету, яка піде до військових частин, що розташовуються у Миколаєві.

Також 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону. Нагадаємо, що у Миколаєві цього року придбають квартири для військових на 323 мільйони гривень.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення з бюджету Миколаєва спрямували 597 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та передали техніки ще на 80 мільйонів.