Знак Голлівуду. Фото: Unsplash

Meta і Google запропонували голлівудським студіям укладати ліцензійні угоди щодо використання їх контенту для відео, створеного штучним інтелектом, за мільйони доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Netflix і Disney наразі не бажають ліцензувати свій контент, але висловлюють зацікавленість у співпраці в інших форматах. Warner Brothers Discovery готова ліцензувати деякі зі своїх програм.

Як пише Bloomberg, компанії сподіваються, такі угоди допоможуть розвинути їхні інструменти для створення відео, зокрема Meta вивчає можливості відео, створеного штучним інтелектом.

Крім того, Meta також розглядає можливість платити видавцям за доступ до новинного, фото- і відеоконтенту для навчання своїх ШІ-моделей.

Однак для голлівудських студій можуть бути ще певні застереження з приводу угод, оскільки є занепокоєння щодо використання ШІ в індустрії розваг.

Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ України за допомогою штучного інтелекту створили цифрову особу Вікторію Ші, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для засобів масової інформації.