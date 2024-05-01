Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена з використанням технологій штучного інтелекту. Фото:МЗС

У Міністерстві закордонних справ України за допомогою штучного інтелекту створили цифрову особу Вікторію Ші, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для засобів масової інформації.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

Вікторія Ші створена на основі реальної людини — української співачки Розалі Номбре. Виконавиця погодилася виступити в якості прототипу для представниці. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її.

«Важливо зазначити, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші», — йдеться у повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи зекономить їхній час.

«Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях з надання допомоги громадянам», — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр також наголосив, що активне використання технологій штучного інтелекту в роботі МЗС — це не примха, а вимога воєнного часу. Адже для того, щоб досягати необхідних для країни результатів, потрібно пришвидшувати всі процеси та бути на крок попереду.

Також у відомстві додали, що консульська представниця не є заміною речника МЗС України. Після завершення терміну перебування на цій посаді Олега Ніколенка МЗС вже провело конкурс на заміщення цієї вакансії. Його переможець наразі вже визначений і проходить необхідні процедури спецперевірок.

Раніше повідомлялося, що вчені з Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в Абу-Дабі розширили можливості штучного інтелекту. Тепер він уміє імітувати почерк людини.