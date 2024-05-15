ДТП на Миколаївщині. Фото: поліція у Миколаївській області

У вівторок, 14 травня на автодорозі Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» сталася ДТП за участю вантажівки MAN з причепом та легкового автомобіля Kia Sportage.

Про це повідомляє поліція у Миколаївської області.

Зазначається, що аварія сталася близько 11.45 у селі Новогригорівка. Внаслідок зіткнення 77-річна пасажирка Kia Sportage отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

У зв'язку з цим інцидентом слідчі порушили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами».

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини події.

Поліція звертається до громадян, які можуть надати корисну інформацію про подію з проханням зв'язатися за адресою: місто Вознесенськ, вулиця Київська, 24 чи за телефонами: 066-912-50-27, 102.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві на проспекті Центральному 138 В, біля кафе «New York Street Pizza», водій Mercedes-Benz скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь» зіткнулися вантажівка та мотоцикл. Водій двоколісного загинув.

Нагадаємо, що у Миколаєві на перетині вулиць Крилова та Білої зіткнулись автомобіль Nissan Rogue та мотоцикл Viper, постраждали двоє підлітків.