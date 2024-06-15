У Миколаєві 15 червня пройшов сильний дощ, фото: «НикВести»

Вдень 15 червня у Миколаєві пройшов сильний дощ, внаслідок якого деякі вулиці міста підтопило водою.

Про це повідомляють «НикВести».

Дощ тривав більше трьох годин. Традиційно сильно підтопило район Дормашини та вулиці Садової, як повідомляли миколаївці в соцмережах. В інших частинах міста рух також затруднений через сильний потік води.

Наразі поверхні зливоприймачів, які забились листям, травою та сміттям доочищає бригада КП «ЕЛУ Автодоріг». Роботи тривають в трьох районах міста.

— Короткочасні, але сильні дощі швидко заповнюють мережі зливової каналізації, тому працівники підприємства будуть працювати і в неділю, допомогаючи мережі виконувати свої функції максимально ефективно. Роботи проводяться у Заводському, Центральному та Інгульському районах міста, — повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Комунальники очищають зливостоки, які забились під час негоди, фото: Олександр Сєнкевич Знайдені номери у зливостоках, фото: Олександр Сєнкевич Комунальники очищають зливостоки, які забились під час негоди, фото: Олександр Сєнкевич

Зокрема під час очищення решіток зливостоків по вулиці Київській знайдено декілька автомобільних номерів.

Забрати їх можно за адресою підприємства: вулиця Гречишникова, 54. З собою слід мати техпаспорт на транспортний засіб.

— Шановні водії та учасники дорожнього руху поважайте інших, особливо, під час злив, їдучи дорогами міста, — звернувся до містян мер.

Нагадаємо, на початку тижня синоптик Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Галина Коваленко розповіла, що на Миколаївщину йде зниження температури: в період з 12 по 13 червня температура зменшиться відразу на 3-5 градусів.

Хоча ще 3 червня температура у Миколаєві наблизилася до абсолютного максимуму за останні 30 років, досягнувши 33 градуси за Цельсієм.

Зазначимо, метеорологи Миколаївського гідрометцентру прогнозують, що літо 2024 року у регіоні буде традиційним. Відхилень від меж звичайних показників для літнього періоду не очікується.

Кінець березня і майже весь квітень цього року відзначились надзвичайною хвилею тепла. Середня температура досягала позначки на день від 20 до 28 градусів тепла. Зокрема, з 8 по 10 квітня у Миколаєві було зафіксовано історичні температурні рекорди. За даними метеорологічних станцій у Миколаївській області було зафіксовано перевищення на тепла на 1-7 вище за денний максимум. Проте, літо цього року за інформацією миколаївських синоптиків буде досить звичайним.

Погода у Миколаєві

У 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.

Водночас на початку 2024 року метеорологи попереджали, що найближчими днями у Миколаєві може суттєво погіршитись якість повітря, оскільки Україну накриє пил із Сахари.

Ще у 2017 році вчені висловили думку, що через глобальне потепління Крим стане островом, а Херсон та частину Миколаївщини затопить. Вони вважають, що Україна зіткнеться з «червоними припливами», властивими лише тропікам.

А в 2019 році повідомлялося, що Миколаєву загрожує часткове підтоплення до 2100 року через підвищення рівня Світового океану. Про це йшлося в результатах дослідження «Вплив підняття рівня моря на прибережні зони України внаслідок зміни клімату», виконаного Центром екологічних ініціатив «Екодія».

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