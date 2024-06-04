В понеділок, 3 червня, температура у Миколаєві наблизилася до абсолютного максимуму за останні 30 років, досягнувши 33 градуси за Цельсієм.

Про це у коментарі «НикВести» представниця Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Олена Корольова.

Вона зауважила, що до температурного рекорду не вистачило практично 0,3 градуси.

У середу, 5 квітня, зміна напрямку вітру на північно-західний принесе помірне похолодання. Прогнози вказують на зниження температури до 30 градусів з можливими грозовими дощами увечері та вночі.

— Наприклад, за останні 30 років 4 червня абсолютний максимум був на рівні 35 градусів, але ми такої температури сьогодні не чекаємо. На сьогодні у нас температура очікується у 31,3 градуси по місту. Щодо найближчих днів у нас спекотно. Теплий сектор, південний вітер. На узбережжі трохи прохолодніше, на решті території спекотно. Вже завтра до вечора вітер змінить напрям на північно-західний і зайде в більш прохолодне повітря. Ми очікуємо температуру повітря до 30 градусів, хоча за прогнозом погоди попередньо ми давали 27.32 градуси на завтра і на найближчі теж, – розповідає Олена Корольова.

Однак із 6 по 8 червня прогнозується відсутність значних опадів.

— Загалом близько до абсолютних максимумів, але я думаю, що не переважимо, тому що завтра надвечір у нас вітер змінюватиме напрям і найближчі 6-е, 7-е, 8-е червня дутиме північно-західний вітер і піде прохолодніше повітря. Ну, більш прохолодний це я кажу, що не вище там 32-33 градів буде температура повітря. Ми ще на завтра на ніч чекаємо на дощі з бурями, Тобто сьогодні вдень ми очікуємо на грозові дощі по Миколаївській області з переходом на ніч. А вже 6-го, 7-го, 8-го та 9-го червня без істотних опадів. Це заздалегідь, тому що погода дуже змінюється швидко. Але заздалегідь у нас 11-го числа там. Черговий холодний фронт та черговий затоку холоду, – розповіла метеорологиня.

Олена Корольова зазначила, що характер червневої погоди у регіоні завжди нестабільний, з частими коливаннями температури, спричиненими проходженням фронтів із грозовими дощами. Згідно з прогнозами Київського гідрометеорологічного центру, середньомісячна температура за червень може перевищити норму на 1,5 градуса, склавши близько 22,5 градуса.

— Тобто потихеньку буде після таких, не сказати прохолодних, але трохи нижче температура днів. Потім все одно піде десь 9-го, 10-го знову наростання тепла вище 30 градусів стабільно. А з 11-го знову виток похолодання. Тобто у нас червень такий завжди місяць нестабільний. Нестійка погода з такими коливаннями температури проходять фронти з грозовими дощами, – розповіла вона.

Зазначається, що після тимчасового похолодання температура повітря знову підніметься вище 30 градусів у другій половині червня.

Нагадаємо, метеорологи Миколаївського гідрометцентру прогнозують, що літо 2024 року у регіоні буде традиційним. Відхилень від меж звичайних показників для літнього періоду не очікується.

Кінець березня і майже весь квітень цього року відзначились надзвичайною хвилею тепла. Середня температура досягала позначки на день від 20 до 28 градусів тепла. Зокрема, з 8 по 10 квітня у Миколаєві було зафіксовано історичні температурні рекорди. За даними метеорологічних станцій у Миколаївській області було зафіксовано перевищення на тепла на 1-7 вище за денний максимум. Проте, літо цього року за інформацією миколаївських синоптиків буде досить звичайним.

Погода у Миколаєві

У 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.

Водночас на початку 2024 року метеорологи попереджали, що найближчими днями у Миколаєві може суттєво погіршитись якість повітря, оскільки Україну накриє пил із Сахари.

Ще у 2017 році вчені висловили думку, що через глобальне потепління Крим стане островом, а Херсон та частину Миколаївщини затопить. Вони вважають, що Україна зіткнеться з «червоними припливами», властивими лише тропікам.

А в 2019 році повідомлялося, що Миколаєву загрожує часткове підтоплення до 2100 року через підвищення рівня Світового океану. Про це йшлося в результатах дослідження «Вплив підняття рівня моря на прибережні зони України внаслідок зміни клімату», виконаного Центром екологічних ініціатив «Екодія».

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