У Миколаєві найближчими днями може суттєво погіршитись якість повітря. Метеорологи попереджають, що в Україну накриє пил із Сахари.

Про це пише Миколаївський обласний центр з гідрометеорології з посиланням на метеостанцію «Бориспіль».

У неділю, 31 березня, пилом накрило Прикарпаття, а вже завтра така ситуація буде по всій Україні.

«Небо буде дуже тьмяним. При цьому все ще очікується аномальне тепло до +25°С», – йдеться у повідомленні.

Україну накриє пил з Сахари / Скриншот Метеорологічної станції Бориспіль

Щороку з Сахари здіймається від 60 до 200 мільйонів тонн мінерального пилу. У той час як більші частинки швидко падають назад на Землю, найдрібніші частинки іноді можуть пролітати на тисячі кілометрів.

«Це тверді частинки, що знаходяться в атмосфері в пустелі Сахара і переносяться вітрами в інші регіони. Його присутність в атмосфері може викликати деяке помутніння неба і, в деяких випадках, значно погіршують видимість. Крім того, часто зустрічаються заходи сонця з жовтим або червонуватим небом у присутності зваженого пилу», – зазначають у «Метеорічній мережі. Час».

Пилова хмара із Сахари накрила Німеччину, Францію та Швейцарію Пилова хмара із Сахари накрила Німеччину, Францію та Швейцарію

Як пише DW, пил із Сахари дістався і Європи. Він накрив Німеччину, Францію та Швейцарію. Небо над частиною Європи забарвилося в жовтувато-жовтогарячий колір через найдрібніші частинки піщаного пилу, який вітер доніс з пустелі. Якість повітря також значно знизиться у найближчі кілька днів.

«Пил із Сахари вже дістався, і ви можете бачити жовтувату хмарність у повітрі», – сказав метеоролог Німецької метеорологічної служби Крістіан Герольд.

А що у інших регіонах?

В Telergram-каналі ua_meteo повідомили про пустельне небо над Києвом 31 березня.

Крім того, у Черкаському обласному центрі з гідрометеорології повідомили, що пиловий шлейф з Сахари дотягнувся до цього регіону.

Раніше в експлейнері «НикВести» «Що з повітрям у Миколаєві та як формальдегід впливає на здоров‘я? Пояснюємо» ми пояснювали, як формальдегід впливає на якість повітря у Миколаєві.

Що з повітрям у Миколаєві?

У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям. Після чого екоорганізація SaveDnipro оприлюднила інформацію, що торік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.

Пізніше у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що формальдегід багато років є основним забруднювачем атмосферного повітря міста. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.

Експерти пояснили, що перевищені норми можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується. А для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.

Водночас у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології стверджують, що рівень формальдегіду у повітрі міста «не є критичним», попри те, що фіксується перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації. Така ситуація, кажуть там, зберігається у місті протягом останніх 10 років.

Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».

Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».