Керівник поліції Миколаївської області Сергій Махно, скриншот з телемарафону

Загальна кількість злочинів по Миколаївській області зменшилась на 9%. Ще на 12% спостерігається зменшення по тяжким та особливо тяжким справам.

Таку статистику озвучив керівник Головного управління Нацполіції Миколаївської області Сергій Махно в ефірі телемарафону.

Сергій Махно зазначив, що станом на даний час на території регіону розкрито усі справи, що стосуються особливо тяжкої категорії злочинності.

— Проаналізувавши деякі види злочинів, ми бачимо суттєве зменшення. Наприклад, якщо взяти загальний відсоток скоєних злочинів, це на 9% зменшення. Якщо брати по тяжким та особливо тяжким, то на 12%. По видовій злочинності, а саме умисні вбивства, розбійні напади, грабунки, зґвалтування, тяжкі тілесні ушкодження, незаконні заволодіння транспортними засобами, ДТП, крадіжки з помешкання громадян, також бачимо зменшення. Більш того, всі злочини особливо тяжкої категорії на сьогоднішній день на території Миколаївської області являються розкритими, — розповів він.

При цьому на Миколаївщині збільшується кількість шахрайств, хоча Сергій Махно каже, що відсоток розкриття таких злочинів в 2024 році став набагато краще. Також за статистикою є зріст злочинів за незаконне зберігання вогнепальної зброї.

— Документуючи даний вид злочину і злочинну діяльність певних груп, ми навіть бачимо, що деякі фігуранти діють за територією нашої держави, а це ті держави, наприклад, Росія, Білорусія, які знову ж таки намагаються дестабілізувати криміногенну обстановку на території як нашого регіону, так і всієї держави. Слід згадати і про завідомо неправдиві повідомлення про замінування, — сказав Сергій Махно.

Крім того, в місті та області наразі меншають випадки колабораційної діяльності. Загалом з початку вторгнення ГУНП Миколаївської області відкрито 164 кримінальних провадження і оголошено підозри 107 особам.

Раніше в прокуратурі Миколаївської області розповіли, що у 2023 році зменшилось число кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України.

Нагадаємо, в 2023 році в результаті дорожньо-транспортних пригод на території Миколаївської області загинули 120 людей.

Зазначимо, що найбільший приріст ДТП з постраждалими за 2024 рік зафіксовано у Херсонській (+26%) та Миколаївській (+23%) областях.