Каштановий сквер, Миколаїв. Архівне фото «НикВести»

На Миколаївщину йде зниження температури: в період з 12 по 13 червня температура зменшиться відразу на 3-5 градусів.

Про це у коментарі «НикВести» розповіла черговий синоптик Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Галина Коваленко.

— Ми чекаємо холодний фронт, з ним завжди приходить невелике похолодання. Це звичне явище, в цьому немає нічого небезпечного. Холодний фронт частіше йде з грозами. Очікуємо, спостерігаємо і будемо інформувати, якщо будуть умови для посилення вітру чи якісь небезпечні явища, — розповідає Галина Коваленко.

Також сьогодні, 11 червня, по Миколаївській області та Миколаєву очікується посилення південного вітру, 15-20 метрів у секунду. Збережеться до кінця доби.

Загалом синоптики прогнозують погіршення погоди на території України, у більшості областей цього тижня будуть зливи, грози, град та потужні пориви вітру.

Нагадаємо, в понеділок, 3 червня, температура у Миколаєві наблизилася до абсолютного максимуму за останні 30 років, досягнувши 33 градуси за Цельсієм.

Зазначимо, метеорологи Миколаївського гідрометцентру прогнозують, що літо 2024 року у регіоні буде традиційним. Відхилень від меж звичайних показників для літнього періоду не очікується.

Кінець березня і майже весь квітень цього року відзначились надзвичайною хвилею тепла. Середня температура досягала позначки на день від 20 до 28 градусів тепла. Зокрема, з 8 по 10 квітня у Миколаєві було зафіксовано історичні температурні рекорди. За даними метеорологічних станцій у Миколаївській області було зафіксовано перевищення на тепла на 1-7 вище за денний максимум. Проте, літо цього року за інформацією миколаївських синоптиків буде досить звичайним.

Погода у Миколаєві

У 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.

Водночас на початку 2024 року метеорологи попереджали, що найближчими днями у Миколаєві може суттєво погіршитись якість повітря, оскільки Україну накриє пил із Сахари.

Ще у 2017 році вчені висловили думку, що через глобальне потепління Крим стане островом, а Херсон та частину Миколаївщини затопить. Вони вважають, що Україна зіткнеться з «червоними припливами», властивими лише тропікам.

А в 2019 році повідомлялося, що Миколаєву загрожує часткове підтоплення до 2100 року через підвищення рівня Світового океану. Про це йшлося в результатах дослідження «Вплив підняття рівня моря на прибережні зони України внаслідок зміни клімату», виконаного Центром екологічних ініціатив «Екодія».

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