Миколаївці просять комунальні служби прибрати по місту сухі дерева та гілки, які створюють загрозу виникнення аварійних ситуацій.

Свої звернення миколаївці публікують у Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді», пишуть «НикВести».

Містяни повідомили про сухі дерева у Корабельному районі, Інгульському районі та центрі Миколаєва.

Мешканка Корабельного району Олеся просить прибрати сухі дерева та виконати частковий спил сухих гілок за адресою проспект Богоявленський 311/11.

«Сухі аварійні дерева потребують повного спила. Інші кілька дерев, що стоять поруч, вимагають частковий спил сухих гілок», – звернулася жінка.

Сухі дерева гілки за адресою проспект Богоявленський 311/11 Сухі дерева гілки за адресою проспект Богоявленський 311/11 Сухі дерева гілки за адресою проспект Богоявленський 311/11

Водночас мешканка Інгульского району Ірина повідомила про сухі дерева, які сягають висоти п'ятиповерхового будинку за адресою провулок Південний 30.

«У дворі декілька сухих дерев. Також багато з сухими гілками. Дерева вище за п'ятиповерховий дім, при сильному вітрі гілки відламуються. Просимо зпилити сухі дерева та гілки. Також обрізати дуже високі дерева для подальшого уникнення аварійної ситуації», – написала жінка.

Також про сухі гілки, які потребують спилу за адресою Лягіна 26А, повідомила жителька Миколаєва Світлана Коваль.

«Ближче до Казки небезпечно висить гілка», – додала жінка.

Сухі дерева за адресою провулок Південний 30 Сухі гілки за адресою Лягіна 26А

До цього «НикВести» також писали, що з початку квітня 2024 року мешканці Миколаєва почали активно скаржитись на велику кількість сухих гілок та дерев у різних мікрорайонах міста. За їх словами, гілля або ціле дерево може в будь-який момент впасти на людей або автомобіль. У КП «Миколаївські парки» розповіли з чим це пов'язано, а в Адміністрації Інгульського району пояснили, як проводяться роботи по знесенню сухих дерев.

Обрізка дерев у Миколаєві

На початку лютогого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».

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Та статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».