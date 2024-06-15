Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

Про це політик сказав, відповідаючи на питання керівника онлайн-медіа «НикВести» та журналіста Олега Деренюги під час конференції з відновлення України у Берліні.

Журналіст зокрема зауважив, що даний захід — третя масштабна конференція з відновлення, проте і досі не знайшлось жодного міжнародного партнера, який погодився б побудувати для Миколаєва водогін.

Хоча нещодавно держава змогла забезпечити будівництво магістрального водогону, який подає питну воду в Кривий Ріг, що постраждав від обміління Каховського водосховища. Вода для міста надходить з річки Інгулець. На ці роботи уряд виділив Дніпропетровській області 10,6 мільярдів гривень.

— У нас в Миколаєві не можна пити воду з-під крану. І наш мер може підтвердити, що це небезпечно. Це вже третя конференція URC, тут багато важливих дискусій, але чомусь поки не знайшлось жодного фонду, іноземного уряду або інституції, яка б погодилась побудувати новий водогін у Миколаєві. Я хотів би спитати пана Корнієнко, невже у нас немає резервів державного бюджету, щоб миколаївці після 2 років відчули справжнє відновлення? Чому уряд знайшов мільярди гривень для водопроводу у Кривому Розі, а для Миколаєва ні?, — запитав Олег Деренюга.

Олександр Корнієнко на Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference), фото: «НикВести»

На це віцеспікер відповів, що Україні наразі потрібна не лише підтримка за рахунок порад та навчань, але й в першу чергу фінансова, яка б могла вирішити ряд серйозних проблем для населення, наприклад, будівництво водогону в Миколаєві.

— Я вважаю, що конференція URC проходить дуже успішно. Вірю, що Миколаїв знайде партнерів для фінансування, що буде питна вода у Миколаєві. Я хочу, щоб така конференція мала практичний ефект, бо ми говоримо про якісь реформи, якийсь спільний план та цінності. Але Олег з Миколаєва хоче пити воду з-під крану. Це дуже практичне питання. І це один з прикладів того, що зараз ми маємо дуже велику кількість проблем у нашій країні з базовими потребами для людей. І нам потрібно вирішити це крок за кроком, місто за містом, зусиллями партнерів, які сприятимуть відновленню територіальних громад. Зараз я дещо попрошу, може це не дуже дипломатично, але я політик і можу собі дозволити. Якщо говорити про підтримку, то Україні потрібна не лише інституційна підтримка, не тільки поради, навчання, семінари та конференції. Нам потрібна практична бюджетна підтримка міст, які руйнує Росія, яка щодня атакує Харків, Миколаїв, Чернігів, Суми, Київську область та місто Київ, де теж багато проблем, — сказав Олександр Корнієнко.

При цьому він висловив сподівання, що кошти на відновлення водопостачання в Миколаєві вдасться залучити впродовж року, аби вирішити проблему регіону.

— Коли ми переможемо, після цього ми будемо раді отримати поради, підказки. Ми почнемо знаходити гроші всередині країни для відновлення. Ви ж знаєте, що всі наші податки йдуть зараз на армію, на укриття, на снаряди, йдуть на зарплату нашим відважним бійцям. Щиро дякую за підтримку України і хотілося б, щоб наступного року на цій конференції Олег вже не питав про водопостачання в Миколаєві. Сподіваюсь, так буде, — додав політик.

У коментарі «НикВести» очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що будівництво нового водогону для Миколаєва можуть профінансувати з резервного фонду державного бюджету. На це потрібно від 4 до 8 мільярдів гривень.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва мають виділити з резервного фонду державного бюджету.

Варто зазначити, що за два роки уряд не виділив коштів на будівництво нового водопроводу для забезпечення Миколаєва якісною водою. Про що свідчать зміни до постанови Кабміну №566, затверджені 29 квітня 2024 року, пишуть «НикВести». Водночас у 2023 році на будівництво нових магістральних водогонів у Дніпропетровській області уряд спрямував 8,2 мільярдів гривень, а цьогоріч — 5,1 мільярдів гривень.

А для Дніпропетровщини вже збудували водогін?

Понад мільйону жителів Дніпропетровщини, які лишилися без води внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими військами, не довелося чекати на вирішення проблеми кілька років. Аби повернути централізоване водопостачання в область, майже з перших днів трагедії Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури у співпраці з міжнародними партнерами почало працювати над своїм наймасштабнішим проєктом.

Вже у грудні 2023 року на 93% був готовий новий водогін, а в частину населених пунктів повернули водопостачання. В агентстві розповіли, що над будівництвом працювали цілодобово у три зміни понад 1200 людей та сотні одиниць техніки. Йдеться про два магістральних водогони: «Інгулець — Південне», «Марганець — Нікополь — Покров, Хортиця (ДВС2) — Томаківка».

Це три гілки водогонів загальною довжиною майже 150 кілометрів, протяжністю труб у 300 кілометрів і водозабором з річок Дніпро та Інгулець. В Агентстві відновлення розповіли, що ланка «Інгулець — Південне» забезпечуватиме водою мешканців Кривого Рогу, а «Марганець — Нікополь — Покров» та «Хортиця (ДВС2) — Томаківка — Марганець» — жителів Криворізької, Нікопольської, Марганецької, Томаківської, Мар’янської та Покровської громади Дніпропетровської області.

Чому у березні у Миколаєві була солона вода?

Після пошкодженого дніпровського водогону Миколаїв на деякий час залишився без води. Згодом у мережі пустили солону воду з лиману, а сьогодні місто отримує річкову воду. За своєю якістю вона поступається дніпровській, однак все ж є кращою за лиманську. Таким чином майже півмільйонний Миколаїв отримує у свої домівки більш якісну технічну воду, йдеться в експлейнері «НикВести» «Чому у Миколаєві знову солона вода? Пояснюємо».

Але з початку березня 2024 року миколаївці помітили, що якість води у кранах погіршилася — вона стала солонішою та набула більш жовтого кольору, ніж зазвичай.

Погіршення якості води у кранах містян комунальне підприємство «Миколаївводоканал» прокоментувало лише 15 березня. Там пояснили, що погіршення якості води «зумовлюють природні та техногенні фактори», а також додали, що «у таких складних питаннях немає простих і швидких рішень, але роботи у цьому напрямку тривають».

Виявилося, що державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Однак головна умова цього дозволу від Кабміну — підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів (солей, — прим.) в Інгульці не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації (ГДК) у 350 міліграм на кубічний дециметр (на літр, — прим.). Для цього шахтні води мають надходити в Інгулець разом із прісною водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації. Однак виявилося, що цей показник перевищено в понад 4 рази.

На відміну від миколаївських держекоінспекторів дніпровські не побачили перевищення вмісту хлоридів (солей) в Інгульці під час скиду в річку шахтних вод підприємствами Кривбасу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній матеріал «НикВести» щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв. Він провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва».

А у квітні 2024 року уряд України виділив 125,5 мільйонів гривень на водозабезпечення Миколаєва.

Згодом стало відомо, що новий магістральний водогін для забезпечення Миколаєва водою прокладатимуть з Нової Одеси. Замовником робіт буде Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

Що з водою у Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду. Попри постійні обстріли його намагалися відновити працівники «Миколаївводоканалу», однак безуспішно.

Пошкоджений водогін «Дніпро – Миколаїв», який проходить через Херсонську область, 2022 рік Пошкоджений водогін «Дніпро – Миколаїв», який проходить через Херсонську область, 2022 рік

Працівники «Миколаївводоканалу» відновлюють водогін. Фото: «НикВести»

Того ж року «НикВести» зʼясували, наскільки вода у кранах миколаївці є небезпечною для споживання. Виявилося, що вона містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Більше інформації про те, чим загрожує миколаївцям вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі — ми виклали у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

У березні 2023 року директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, заявив про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води. За його словами за останній рік водоканал ліквідував понад 1000 витоків, а після запуску подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів.

Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві за Програмою розвитку муніципальної інфраструктури України.

До цього з державного бюджету планували виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві.Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у місті доведеться міняти всю систему водопостачання, пояснював директор водоканалу Борис Дуденко.

Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає правильним рішення своєї команди про постачання місту «технічної» води з Південного Бугу після пошкодження водогону.

Наразі у водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою. Ці пошуки почалися ще влітку 2022 року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав про варіанти, звідки брати необхідну кількість води для заповнення системи водопостачання міста та її цілодобової роботи.

перший варіант — піднятися вище руслом Південного Бугу, обрати місце, де якісна прісна вода, побудувати там станцію водозабору, прокласти трубопровід до Миколаєва;

другий — продовжити закачування води з Дніпро-Бузького лиману, але поставити установки зворотного осмосу промислового масштабу. Такі установки дуже енергозатратні.

Вже у серпні 2023 року департамент капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на реконструкцію 12 ділянок пошкодженого солоною водою водогону у різних районах міста на загальну суму — 1 мільярд 348 мільйонів гривень.

У вересні 2023 року очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував можливе погіршення якості води у кранах миколаївців. Водночас він вважає, що наразі вода з кранів миколаївців є кращою за якістю «більшості води в Європі».

Наразі ж питанням відновлення подачі питної води до Миколаєва наразі займається особисто президент Володимир Зеленський.

У Берліні, 19 лютого, Східний комітет німецької економіки підписав Меморандум про взаєморозуміння з Миколаївським водним хабом.