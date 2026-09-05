Кишкова паличка у воді: у Миколаєві перевірили пляжі та рекреаційні зони

Пляж на Намиві у Миколаєві. Фото: МикВісті

У воді на пляжі «Стрілка» та в Бузькому лимані в Миколаєві виявили кишкову паличку. На пляжі «Чайка» додатково знайшли ентерококи. Фахівці не радять купатися у цих місцях.

Про результати останнього моніторингу повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Фахівці дослідили проби води, які відібрали 31 серпня у водоймах Миколаївщини.

Зокрема, мікробіологічним нормативам відповідає вода на пляжі «Райдуга» у Первомайську та міському пляжі у Новій Одесі.

Натомість у Миколаєві бактерії виявили:

у річці Інгул — на пляжі «Стрілка»;

у Бузькому лимані — на пляжі «Чайка»;

у Бузькому лимані — у рекреаційній зоні «Намив».

На «Чайці», крім кишкової палички, також виявили ентерококи. За висновком фахівців, такі результати свідчать про мікробіологічне забруднення води та можуть становити ризик для здоров’я під час купання.

Окремі відхилення за санітарно-хімічними показниками також зафіксували у воді на «Стрілці», міському пляжі Південноукраїнська, «Чайці», «Намиві» та у водоймах Тилігульського лиману.

Водночас холерного вібріона у досліджених пробах не виявили.

У Центрі зазначили, що продовжують щотижневий моніторинг якості води у визначених пляжах та рекреаційних зонах області.

Нагадаємо, цього літа пляжного сезону на узбережжі Чорного моря в Миколаївській області не було. Пляжі в Коблевому та інших прибережних населених пунктах залишаються закритими через воєнні ризики. Натомість жителям області пропонували відпочинок біля річок, лиманів і в природних парках.