Миколаївцю повідомили підозру у зберіганні дитячого порно. Фото: поліція Миколаївщини

Мешканцю Миколаєва оголосили підозру у зберіганні дитячого порно. Тепер йому загрожує до шести років в’язниці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області

Зазначається, що кіберполіцейські виявили понад 40 відеофайлів у 27-річного миколаївця, які, згідно з висновком експертизи, є дитячою порнографією.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили речові докази та техніку, на якій містились відеоматеріали забороненого змісту, зазначили в поліції.

Миколаївцю повідомили підозру у зберіганні дитячого порно. Фото: поліція Миколаївщини

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 1 статті 301-1 Кримінального кодексу України «Умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження».

Миколаївцю загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, торік повідомили про підозру жительці Київщини. За даними поліції, вона передавала своїх дітей знайомому для сексуальних розваг та виготовлення порно, а також сама брала участь у сексуальному насильстві.