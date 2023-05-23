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Про це повідомили Офіс генпрокурора та Нацполіція.
Досудове розслідування встановило, що з 2020 року на території Київської області матір розбещувала малолітніх дітей — 13-річну доньку та 11-річного сина. Вона неодноразово передавала їх знайомому дорослому чоловіку для виготовлення порно.
У поліції кажуть, що жінка погодилася на пропозицію знайомого передавати йому своїх дітей для сексуальних розваг та знімання порно за винагороду від 100 до 500 гривень. Дитячу порнографію створювали й поза межами регіону.
Так, матір віддавала дітей знайомому для відвідування лазні, де вчинялися розпусні дії щодо її дітей за участі інших повнолітніх. Ба більше, жінка також брала участь у сексуальному насильстві над малолітніми, кажуть у поліції.
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо жінки за ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України. Їй загрожує від 8 до 15 років ув’язнення.
Співучаснику жінки також оголосили підозру у вчиненні зазначених злочинів. Розслідування кримінального провадження щодо нього триває.
Нагадаємо, 5 травня у Миколаєві презентували фотовиставку, присвячену проблемі домашнього насильства, свідомої та несвідомої пасивності у протидії цьому явищу.
Про це повідомили Офіс генпрокурора та Нацполіція.
Досудове розслідування встановило, що з 2020 року на території Київської області матір розбещувала малолітніх дітей — 13-річну доньку та 11-річного сина. Вона неодноразово передавала їх знайомому дорослому чоловіку для виготовлення порно.
У поліції кажуть, що жінка погодилася на пропозицію знайомого передавати йому своїх дітей для сексуальних розваг та знімання порно за винагороду від 100 до 500 гривень. Дитячу порнографію створювали й поза межами регіону.
Так, матір віддавала дітей знайомому для відвідування лазні, де вчинялися розпусні дії щодо її дітей за участі інших повнолітніх. Ба більше, жінка також брала участь у сексуальному насильстві над малолітніми, кажуть у поліції.
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо жінки за ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України. Їй загрожує від 8 до 15 років ув’язнення.
Співучаснику жінки також оголосили підозру у вчиненні зазначених злочинів. Розслідування кримінального провадження щодо нього триває.
Нагадаємо, 5 травня у Миколаєві презентували фотовиставку, присвячену проблемі домашнього насильства, свідомої та несвідомої пасивності у протидії цьому явищу.