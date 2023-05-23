Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо жінки. За даними слідства, вона передавала своїх дітей знайомому для сексуальних розваг та виготовлення порно, а також сама брала участь у сексуальному насильстві.

Про це повідомили Офіс генпрокурора та Нацполіція.

Досудове розслідування встановило, що з 2020 року на території Київської області матір розбещувала малолітніх дітей — 13-річну доньку та 11-річного сина. Вона неодноразово передавала їх знайомому дорослому чоловіку для виготовлення порно.

У поліції кажуть, що жінка погодилася на пропозицію знайомого передавати йому своїх дітей для сексуальних розваг та знімання порно за винагороду від 100 до 500 гривень. Дитячу порнографію створювали й поза межами регіону.

Так, матір віддавала дітей знайомому для відвідування лазні, де вчинялися розпусні дії щодо її дітей за участі інших повнолітніх. Ба більше, жінка також брала участь у сексуальному насильстві над малолітніми, кажуть у поліції.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо жінки за ч. 3 , ч. 2 Кримінального кодексу України. Їй загрожує від 8 до 15 років ув’язнення.

Співучаснику жінки також оголосили підозру у вчиненні зазначених злочинів. Розслідування кримінального провадження щодо нього триває.

Нагадаємо, 5 травня у Миколаєві презентували фотовиставку, присвячену проблемі домашнього насильства, свідомої та несвідомої пасивності у протидії цьому явищу.