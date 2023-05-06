У п’ятницю, 5 травня у Миколаєві презентували фотовиставку, присвячену проблемі домашнього насильства, свідомої та несвідомої пасивності у протидії цьому явищу.

Захід відбувся у Будинку офіцерів флоту в Миколаєві в рамках проекту «Принцип невтручання», повідомляє кореспондент «НикВести».

Проєкт спрямований для привернення уваги до теми домашнього насилля та проблеми пасивності у її протидії.

На виставці представлено 30 фотосвітлин, присвячених домашньому насиллю. Кожна з восьми зон відповідала реальній історії однієї жінки.

— Про проблему насильства говорять багато, але таке відчуття, що це не проблема, а щось надзвичайно-драматичне та театральне. Але ні, це справжня політика насильства, котру ми насправді бачимо кожен день, але не втручаємося, бо це чуже життя: вони батьки - їм видніше, це сімейна пара - самі розберуться, — каже авторска фотопроекту, фотографиня Наталія Щербина.

Вона має десятирічний досвід роботи, вони використала у своїх експозиціях фотоматеріали, квіти та елементи домашнього побуту.

— Ця виставка показана для того, щоб побачити тему насилля, проблему і також хто може потребує але соромиться про це сказати. Зараз в країні війна і ми боремось за нашу автентичність, за наше здорове майбутнє, а потрібно захищати не тільки зовнішні, а і внутрішні кордони - свої, своєї дитини і боротись за те, щоб ми росли здоровою нацією відходячи від стереотипів коли б’є – значить любить, - зазначила Наталія Щербина.

Отримати кваліфіковану соціально-психологічну допомогу, може кожен і кожна, як мешканці громад, так внутрішньо переміщені у 56 локаціях України, за посиланням.

Підтримали цей проєкт і миколаївські музиканти та музичні виконавці, які виступили на заході.

Нагадаємо, 4 травня в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття авторської виставки під назвою «Опівдні» херсонської художниці Яни Голуб’ятникової.

Фоторепортаж

Фото: Єлизавета Холявко, Марія Хаміцевич