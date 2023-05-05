У четвер, 4 травня, в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття авторської виставки під назвою «Опівдні» херсонської художниці Яни Голуб’ятникової.

Основний напрямок творчості даної художниці - фігуративний живопис в стилістиці реалізму, гіперреалізму та імпресіонізму, - повідомляє кореспондент «НикВести».

На виставці представленні 30 робіт квіткового натюрморту художниці.

— Квіти квітнуть, незважаючи на те, що летять ракети. Але я думаю, що нам потрібно жити зараз і надалі. Як трава проростає, попри те, що в нас холодна весна. Це серйозний виклик смерті - продовжувати жити, - зазначила художниця Яна Голуб’ятникова.

Виставка триватиме впродовж травня - червня поточного року. Її куратором виступила наукова співробітниця Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка Альбіна Єрмакова. Також підтримку в організації заходу надала Благодійна організація «Інші».

Яна Голуб’ятнікова закінчила Сімферопольське художнє училище імені Миколи Самокиша. Її роботи експонуються, зокрема, у херсонських, українських та міжнародних виставках. Художниця живе і працює в Херсоні.

Фоторепортаж

Фото: Марія Хаміцевич, Єлизавета Холявко