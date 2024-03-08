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На Буковині затримали двох чоловіків, які напали з сокирами на працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

За даними поліції Чернівецької області, подія трапилася 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП «Горлеча».

Водій автомобіля «ВАЗ-2121» наїхав на 41-річного працівника ТЦК та СП. Та виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився й ударив обухом його в передпліччя. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю. Працівник ТЦК та СП отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Крім того, чоловіки пошкодили лобове скло та бокові вікна у транспортному засобі працівників територіального центру комплектування і втекли.

Згодом правоохоронці встановили особи нападників — 28-річний та 43-річний місцеві жителі.

Правоохоронці затримали порушників. За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Тривають процесуальні дії, за результатами яких буде надано остаточну правову кваліфікацію діям чоловіків. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримали заступника начальника одного з відділів військкомату у місті Самбір Львівської області та військового-водія, які 8 днів утримували у ТЦК чоловіка, щоб змусити його добровільно пройти військово-лікарську комісію.