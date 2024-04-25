Людина в наручниках. Ілюстроване фото

Правоохоронці затримали чоловіка, який ймовірно передавав інформацію про базування Сил оборони України на Миколаївщині та Харківщині для прицільних повітряних атак. Йому оголосили про підозру.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, колишній строковик однієї з українських військових частин напередодні звільнення в запас добровільно пішов на співпрацю з представником російської спецслужби.

Через месенджер Signal він передавав агенту ФСБ локації Сил оборони та військової техніки у Миколаєві та Миколаївській області, а також у місті Лозова, на Харківщині. Ця інформація була необхідна ворогу для нанесення прицільних повітряних ударів по українським військовим.

Правоохоронці затримали чоловіка поблизу лінії зіткнення на Куп’янському напрямку, коли він намагався приховано вийти на ворожі позиції.

«Якщо б план спрацював, агент мав потрапити до «філії» ФСБ РФ на тимчасово окупованій частині Луганської області», — додали в повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану (частина 2 стаття 114-2 Кримінального Кодексу України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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