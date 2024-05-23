Місце трагедії, де загинула дитина. Фото: Поліція Київщини

У Бориспільському районі Київської області електропотяг на смерть збив дівчинку, яка з іншими дітьми перебувала на коліях.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Правоохоронці зазначають, що аварія сталася ввечері 22 травня на залізничній колії перегону «Баришівка — Бориспіль». Електропотяг сполучення «Гребінка — Київ», який рухався в напрямку столиці, смертельно травмував 9-річну дівчинку.

За попередньою інформацією, потерпіла разом з іншими дітьми перебувала на коліях та не зреагувала на сигнал машиніста.

На місце події прибули медики, але врятували дитину не вдалося.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей, слідчі розпочали досудове розслідування. За це загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно в Арбузинці Миколаївської області 24-річний чоловік застрелив трьох осіб, а після — вчинив самогубство. Молодик через ревнощі вбив свою колишню та її родину.