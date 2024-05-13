Вибухи на складі БК росіян у Луганську.Фото: скріншот відео із тг-каналу Артема Лисогора

В окупованому Сорокиному, що на Луганщині, ліквідували склад з боєприпасами російської армії.

Про це повідомив начальник луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що це вже третя надзвичайна ситуація в тилу росіян на Луганщині упродовж тижня.

«І якщо без запасів пального їхні військові ще трохи протягнуть, то боєкомплект, що сьогодні так яскраво палав у Сорокиному, витрачається ворогом досить швидко», – прокоментував Артем Лисогор.

Він додав, що, щоб накопичити його в іншому місці, подалі від лінії фронту, окупантам буде необхідний значний проміжок часу.

«Загарбники думали, що і цей склад є досить надійним, бо розташовувався майже на кордоні з рф, звідки до лінії бойового зіткнення близько 130 кілометрів. Але вибухнуло і там», – додав очільник ОВА.

За його словами, тепер російські військові у цьому районі мають обмежений запас БК, що невдовзі має позначитися на їхніх наступальних діях.

Нагадаємо, що зранку, 13 травня влада Липецької області РФ заявила про нічну атаку безпілотників, внаслідок якої розпочалася пожежа на електричній підстанції.