Атака безпілотників спричинила пожежу на електропідстанції у Липецькій області, фото з відкритих джерел

Зранку, 13 травня, влада Липецької області РФ заявила про нічну атаку безпілотників, внаслідок якої розпочалася пожежа на електричній підстанції.

Про це повідомив губернатор Ігор Артамонов.

За його словами, дрони нібито придушили біля Становлянського округу. Ліквідується загоряння на території електропідстанції. Уточнюється, що постраждалих немає.

На місці пожежі працюють спецслужби. Системи виявлення та придушення повітряних цілей перебувають у стані готовності, запевняє губернатор.

Також під дроновими атаками опинилися Курська та Бєлгородські області.

Нагадаємо, що у Росії дрон атакував один із нафтопереробних заводів, в республіці Башкирія.