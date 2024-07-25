У Миколаївській області продовжують функціонувати мобільні класи безпеки.
Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, сьогодні, 25 липня, рятувальники та поліцейські провели навчання для учнів Миколаївського ліцею №55.
Працівники ДСНС разом з дітьми розглянули найпоширеніші види вибухонебезпечних предметів та нагадали за якими номерами необхідно звертатись у разі їх виявлення.
«Також обговорили правила безпечної поведінки під час відвідування водойм, школярі дізнались, що вода може говорити не лише про розваги й шанс отримати бажану прохолоду у спеку, а й про потенційну небезпеку. Співробітники поліції розповіли юній допитливій аудиторії про правила безпеки під час дорожнього руху, відвідування людних місць, користування гаджетами й відповідно засобами масової інформації», — йдеться у повідомленні.
Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.
Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.
Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.
У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.
Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.
Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».
Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.
Підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.
Також читайте статтю «НикВести» «Як машини механізованого розмінування очищують поля від мін на деокупованій Миколаївщині».
Читайте статтю «НикВести» «Людина поруч із сучасною технікою. Як водолази-сапери разом з дронами та роботами шукають міни у річках Миколаєва».
Також читайте статтю «НикВести» «Я подивився на ногу та побачив фарш». Історія миколаївського сапера, який наступив на міну та втратив стопу».
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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У Миколаївській області продовжують функціонувати мобільні класи безпеки.
Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, сьогодні, 25 липня, рятувальники та поліцейські провели навчання для учнів Миколаївського ліцею №55.
Працівники ДСНС разом з дітьми розглянули найпоширеніші види вибухонебезпечних предметів та нагадали за якими номерами необхідно звертатись у разі їх виявлення.
«Також обговорили правила безпечної поведінки під час відвідування водойм, школярі дізнались, що вода може говорити не лише про розваги й шанс отримати бажану прохолоду у спеку, а й про потенційну небезпеку. Співробітники поліції розповіли юній допитливій аудиторії про правила безпеки під час дорожнього руху, відвідування людних місць, користування гаджетами й відповідно засобами масової інформації», — йдеться у повідомленні.
Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.
Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.
Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.
У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.
Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.
Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».
Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.
Підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.
Також читайте статтю «НикВести» «Як машини механізованого розмінування очищують поля від мін на деокупованій Миколаївщині».
Читайте статтю «НикВести» «Людина поруч із сучасною технікою. Як водолази-сапери разом з дронами та роботами шукають міни у річках Миколаєва».
Також читайте статтю «НикВести» «Я подивився на ногу та побачив фарш». Історія миколаївського сапера, який наступив на міну та втратив стопу».