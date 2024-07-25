Мобільні класи безпеки продовжують працювати на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївської області

У Миколаївській області продовжують функціонувати мобільні класи безпеки.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, сьогодні, 25 липня, рятувальники та поліцейські провели навчання для учнів Миколаївського ліцею №55.

Працівники ДСНС разом з дітьми розглянули найпоширеніші види вибухонебезпечних предметів та нагадали за якими номерами необхідно звертатись у разі їх виявлення.

«Також обговорили правила безпечної поведінки під час відвідування водойм, школярі дізнались, що вода може говорити не лише про розваги й шанс отримати бажану прохолоду у спеку, а й про потенційну небезпеку. Співробітники поліції розповіли юній допитливій аудиторії про правила безпеки під час дорожнього руху, відвідування людних місць, користування гаджетами й відповідно засобами масової інформації», — йдеться у повідомленні.

Учні Миколаївського ліцею №55, фото: ДСНС Миколаївської області Учні Миколаївського ліцею №55, фото: ДСНС Миколаївської області Учні Миколаївського ліцею №55, фото: ДСНС Миколаївської області

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

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