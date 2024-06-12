Схема об'їзду дороги, де триватиме ремонт. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області

З 14 червня на час ремонту обмежать рух транспорту на автодорозі Р-55 від села Возсіятське до міста Новий Буг Миколаївської області.

Про це зазначили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

«Тимчасове закриття руху для проїзду транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги загального користування державного значення Р-55 М-14/Вознесенськ — Новий Буг, кілометрів 174+070 — кілометрів 207+656 на період проведення ремонтних робіт», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що об'їзд транзитного транспорту передбачається через Кропивницький, Кривий Ріг та Миколаїв.

Про відновлення проїзду на автодорозі Р-55 повідомлять додатково.

Раніше «НикВести» розповіли, як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині. Тільки на відбудову зруйнованих мостів та доріг держзначення в Миколаївській області необхідно 20,4 мільярдів гривень.

Після початку повномасштабної війни з Росією у Миколаївській області було пошкоджено близько 850 кілометрів автодоріг, що складає 25% від загальної протяжності доріг області. Станом на літо 2023 року у Миколаївській області відремонтували 244 кілометри доріг.

А на експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень.

Також повідомлялось, що цьогоріч управління ЖКГ Южноукраїнська хоче витратити ₴5,8 млн на ремонт доріг.