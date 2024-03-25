Ворожий дрон, фото з відкритих джерел

Силами ППО вночі знищено 8 ударних дронів окупанти спрямували з акваторії Чорного моря по Одещині й Миколаївщині.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Чотири безпілотники українські воїни зі складу повітряного командування «Південь» знищили саме на Одещині, ще чотири - у межах Миколаївської області.

За інформації ОВА, в Миколаївській області ворог поцілив по енергетичному об’єкту, спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

Внаслідок падіння збитого «Шахеду» в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку, там також була пожежа, яку ліквідували фахівці ДСНС. Вибуховою хвилею побито кілька навколишніх будинків. За попередніми даними 11 людей отримали поранення, 2 госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці.

Зокрема, на Одещині уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт та спричинили на ньому пожежу, через що було знеструмлено частину обласного центру та прилеглих населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Відновлювальні та ремонтні роботи тривають.

Нагадаємо, що вночі 25 березня війська РФ вчергове атакували територію Миколаївської області. Внаслідок удару ворожого дрону було влучено в енергетичний об'єкт.