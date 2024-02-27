Витягування тіл загиблих із річки тривало години. Фото: Mahmoud Elkhwas/dpa/picture alliance

Пором з 15 людьми затонув у річці Ніл поблизу Каїра, щонайменше 10 з них загинули.

Про це пише DW з посиланням на владу Єгипту.

Усі пасажири на борту були працівниками, які їхали на роботу в місцеву будівельну компанію.

За даними місцевих ЗМІ, рятувальним командам довелося годинами шукати тіла.

Рятувальну операцію транслювали в соцмережах, а селяни стояли на березі Нілу і спостерігали.

П’ятеро осіб, які вижили в результаті катастрофи, були доставлені в лікарню і пізніше виписані, йдеться в заяві Міністерства людських ресурсів.

Уряд Єгипту оголосив про компенсаційні пакети для сімей загиблих і постраждалих. Фото: Ахмед Гомаа/Сіньхуа/picture alliance

Міністерство праці Єгипту оголосило про компенсацію в розмірі 200 тисяч єгипетських фунтів (6,4 тисячі доларів) кожному члену сім’ї загиблого та 20 тисяч фунтів кожному із п’яти поранених (близько 650 доларів).

Хоча місцеві ЗМІ повідомили, що причиною аварії стала переповненість човна, офіційного підтвердження не було.

Аварії на річкових шляхах досить часті в Єгипті, в основному через недотримання правил безпеки.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення двох вантажних суден у Північному морі біля берегів Німеччини одне з них затонуло, кілька людей вважаються зниклими безвісти.