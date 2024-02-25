Наслідки обстрілу Костянтинівки 25 лютого. Фото: поліція Донеччини

У ніч на 25 лютого армія РФ завдала ударів ракетами С-300 по Костянтинівці в Донецькій області.

По місту зруйновані багато будівель, серед них вокзал та церква, повідомляє поліція Донеччини.

Внаслідок масованого обстрілу є поранений цивільний.

Руйнувань зазнали будівля залізничного вокзалу, храм, два приватних і 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три заклади освіти, дві адмінбудівлі, пошта, кіоск.

Наслідки обстрілу Костянтинівки 25 лютого. Фото: поліція Донеччини Наслідки обстрілу Костянтинівки 25 лютого. Фото: поліція Донеччини Наслідки обстрілу Костянтинівки 25 лютого. Фото: поліція Донеччини

Нагадаємо, у ніч з 24 на 25 лютого протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила три російських безпілотника типу Shahed-131/136 у Баштанському районі. Також протягом останньої доби російські війська сім разів обстрілювали Миколаївську область з артилерії та мінометів.