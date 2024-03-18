Жителька постраждалого через ракетний удар будинку у Миколаєві показала наслідки атаки по її житлу.

У репортажі «НикВести» з місця події Людмила Вікторівна розповіла, що на момент удару вона мила посуд на кухні.

За її словами, перший удар спричинив не так багато пошкоджень, скільки другий, який пролунав через 7 хвилин. Після нього в будинку посипались стіни та вибило усі вікна.

Рятувальники, які прибули на місце повідомили, що ймовірно може очікуватись ще один удар, і родина жінки сховалась до підвалу.

— Якраз тільки пообідали, і я мила посуд. І воно як гахнуло. Перший раз ще більш-менш, а на другий раз все посипалось: вікна, стеля, телевізор. Ми чекали ще на третій, вся рятувальники казали буде ще один прильот і ми всі сховались. Ми в льох полізли. Бачите, скло все побите. Дахи всі пошкоджені, там газ горів, машини погоріли. У всіх сусідів всі дахи, вікна — все побите. Оце наробили нам горя, — рохповіла Людмила Вікторівна.

Удар балістикою по Миколаєву 17 березня

Вдень 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний.

Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше.

На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.