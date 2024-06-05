Прем'єр-міністр та міністр оборони Ізраїлю, фото з відкритих джерел

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду (МКС) у зв'язку із запитом прокурора про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галланта.

Про це повідомляє Reuters.

Документ підтримали 247 конгресменів — 205 республіканців і 42 демократи. Проти ініціативи виступили 155 представників Демократичної партії США.

Згідно із законопроєктом, США зможуть вводити санкції проти осіб, причетних до судового переслідування з боку МКС американців або громадян країн-союзників США, які не є членами МКС, зокрема Ізраїлю. Чиновникам МКС пропонують заборонити вʼїзд до США, позбавити їх американських віз і заборонити їм проводити операції з американською нерухомістю.

Втім, очікують, що цей проєкт не винесуть на голосування в Сенаті, де демократи мають більшість. Минулого тижня проти цього законопроєкту також виступив Білий дім.

«Ми не вважаємо, що введення санкцій проти МКС є відповіддю (на його дії, – прим.)», – заявляв речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Як відомо, республіканці внесли законопроєкт на розгляд після того, як у травні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан звернувся до судової палати МКС з проханням видати ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта і трьох лідерів ХАМАС. Прокурори вважають їх відповідальними за воєнні злочини та злочини проти людяності у війні, яка спалахнула між Ізраїлем і ХАМАС восени 2023 року.

Конфлікт між Ізраїлем та Сектором Гази

Як відомо, зранку 7 жовтня 2023 року ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Гази. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю. По території країни було випущено більше 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу заявив, що країна перебуває «у стані війни».

У відповідь наземні та повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об’єктах ХАМАСу. Зокрема, ізраїльські військові влучили у дві багатоповерхівки в Секторі Гази, де, за їхньою інформацією, перебували палестинські бойовики. Ізраїльська армія ввечері 7 жовтня заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.

8 жовтня палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльська армія під час бомбардування у центрі Гази ліквідувала лідера ХАМАС Аймана Юніса.

9 жовтня в армії Ізраїлю повідомили, що повернули під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.

Пізніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про тотальну блокаду Сектору Гази, щоб залишити його без електрики, їжі та палива.