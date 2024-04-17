У Миколаєві розвиватимуть електрозарядну інфраструктуру, фото з відкритих джерел

У Миколаєві планують впровадити програму розвитку електрозарядної інфраструктури строком на чотири роки. Ця програма націлена на стимулювання використання транспортних засобів з електричними двигунами та зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Відповідний проект рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Ініціатором програми, що націлена на стимулювання використовувати машин з електричними двигунами та зменшити забруднення атмосфери, виступає департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Мета програми полягає в розбудові електрозарядної інфраструктури, збільшенні кількості електромобілів у громаді та поліпшенні екологічної ситуації в місті. Вона включає широкий спектр заходів, серед яких будівництво нових зарядних станцій як у місті, так і на міжміських маршрутах, створення умов для паркування та обслуговування електротранспорту.

Згідно з програмою, фінансування розвитку електрозарядної інфраструктури здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету Миколаївської міської територіальної громади, а також залучення приватних інвестицій та державних програм.

Одним із головних завдань програми є створення сприятливих умов для збільшення кількості користувачів електричних транспортних засобів. Для цього передбачено навчання населення щодо переваг використання електротранспорту, а також навчання спеціалістів, які обслуговують та ремонтують електромобілі.

«Збільшення використання електрокарів населенням громади вплине на зменшення викидів парникових газів та інших шкідливих для здоров’я речовин, а також зменшить інтенсивність шумового навантаження (тиску), що призведе до зменшення негативних фізіологічних і психологічних наслідків на нервову систему, сон, емоції та працездатність», — йдеться в документі.

Очікується, що розвиток електрозарядної інфраструктури сприятиме зростанню популярності електротранспорту серед населення та збереженню довкілля.

Термін дії Програми розділений на два етапи: перший триватиме з 2024 по 2025 роки, другий — з 2026 по 2028 роки.

Загальний обсяг фінансування на період реалізації Програми складає 6 мільйонів 250 тисяч гривень і буде розподілятися на підтримку будівництва та розвитку мережі зарядних станцій для електротранспорту як у густонаселених районах міста, так і на міжміських дорогах.

Обсяг фінансування, скриншот із проекту рішення

«Згідно з законодавством про державну екологічну політику України, влада визнає забруднення атмосферного повітря як серйозну проблему та зосереджується на трансформації транспортної системи. Національна транспортна стратегія до 2030 року передбачає перехід до екологічно чистого та енергоефективного транспорту, включаючи розвиток електричних транспортних засобів та інфраструктури для громадського електротранспорту», — зазначається в документі.

Основні заходи програми включають зокрема:

Облаштування місць для стоянки та зарядки електромобілів на прибудинкових територіях. Розрахунок оптимальної кількості елементів електрозарядної інфраструктури і їх розміщення. Створення і постійне оновлення інтерактивної мапи з елементами електрозарядної інфраструктури. Збір та обробка статистичних даних щодо електромобілів. Створення станцій зарядки за допомогою альтернативних джерел енергії. Контроль за рівнем забруднення атмосфери.

За період 2024-2028 років ціллю програми мають стати облаштування 50 паркомісць зарядки біля будинків та 50 зарядних станцій за умови використання альтернативних джерел енергії, позначення 125 паркомісць для транспорту з електродвигуном.

Крім того, для використання міських підприємств буде придбано 9 одиниць електротранспорту.

Що з паркування у Миколаєві?

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті. Пізніше стало відомо, що Управлінню транспорту міської ради хочуть доручити займатися організацією парковок і дотриманням правил паркування.

Згодом мер Миколаєва повідомив, що у місті облаштують платні парковки — їх буде близько 25. Для підготовки парковок Миколаїв бере досвід інших українських міст, каже мер: там не будуть встановлювати паркомати, а розрахуватись можна буде навіть телефоном.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва .Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.

Водночас у Вознесенську вже почали працювати інспектори відділу інспекції з питань контролю за паркування при виконавчому комітеті міської ради. Вони слідкують за дотриманням правил паркування в місті. 164 місця для паркування у Вознесенську визначили ще у 2021 році. Тоді ж почали працювати перші три платні місця для паркування.