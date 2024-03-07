Суд арештував мешканця Миколаївщини, підозрюваного у вбивстві свого брата. Фото з відкритих джерел

Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту 44-річного мешканця одного з сіл Березнегуватської громади, підозрюваного у вбивстві брата.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Відповідно до матеріалів клопотання, чоловік випивав разом зі своїм братом в його будинку. На ґрунті виниклого конфлікту, підозрюваний схопив ніж та наніс два удари в область голови та шиї свого брата, після чого залишив місце злочину.

За кілька годин він повернувся і вони продовжили пити. Згодом в них знову виникла конфліктна ситуація, в ході якої підозрюваний взяв дерев’яну палицю та почав нею наносити удари чоловіку, а потім задушив брата, йдеться у матеріалах справи.

Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, чоловік помер на місці події.

Чоловіка підозрюють у злочині, передбаченому пунктом 13 частини 2 статті 115 КК України (вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство).

За результатами розгляду, слідчий суддя Володимир Лященко постановив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Нагадаємо, у Миколаєві підозрюваного у вбивстві своєї співмешканки взяли під варту без права застави.