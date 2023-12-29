У Миколаєва підозрюваному у вбивстві своєї співмешканки взяли під варту без права застави.
Про це повідомили у Центральному суді Миколаєва.
Подія сталася наприкінці грудня 2023 року. В одному із сіл Первомайського району чоловік пив алкоголь разом зі своєю 30-річною цивільною дружиною. Після цього вони почали сваритися. Чоловік побив жінку спочатку руками, а коли вона впала бив ще ногами по голові та тулубу.
Від отриманих травм жінка померла. Її тіло знайшла сестра обвинуваченого.
У суді підозрюваний не заперечував проти задоволення клопотання. Захисник підтримав думку свого клієнта.
Суддя обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Нагадаємо, що у Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві знайомого після застілля.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в четвер, 9 листопада, внаслідок стрілянини на вулиці Крилова поранень зазнав чоловік.
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У Миколаєва підозрюваному у вбивстві своєї співмешканки взяли під варту без права застави.
Про це повідомили у Центральному суді Миколаєва.
Подія сталася наприкінці грудня 2023 року. В одному із сіл Первомайського району чоловік пив алкоголь разом зі своєю 30-річною цивільною дружиною. Після цього вони почали сваритися. Чоловік побив жінку спочатку руками, а коли вона впала бив ще ногами по голові та тулубу.
Від отриманих травм жінка померла. Її тіло знайшла сестра обвинуваченого.
У суді підозрюваний не заперечував проти задоволення клопотання. Захисник підтримав думку свого клієнта.
Суддя обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Нагадаємо, що у Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві знайомого після застілля.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в четвер, 9 листопада, внаслідок стрілянини на вулиці Крилова поранень зазнав чоловік.