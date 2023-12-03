У Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві знайомого після застілля.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Правоохоронці з’ясували, що двоє чоловіків 44 та 62 років розпивали алкогольні напої. Згодом між ними виникла сварка, в ході якої підозрюваний вдарив товариша ножем у шию. Потерпілий помер на місці.

Оперативники доставили 62-річного підозрюваного до відділку поліції, де слідчі йому оголосили підозру передбачену частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. В Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Слідство триває.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в четвер, 9 листопада, внаслідок стрілянини на вулиці Крилова поранень зазнав чоловік.