У Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві знайомого після застілля.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Правоохоронці з’ясували, що двоє чоловіків 44 та 62 років розпивали алкогольні напої. Згодом між ними виникла сварка, в ході якої підозрюваний вдарив товариша ножем у шию. Потерпілий помер на місці.
Оперативники доставили 62-річного підозрюваного до відділку поліції, де слідчі йому оголосили підозру передбачену частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. В Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Слідство триває.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в четвер, 9 листопада, внаслідок стрілянини на вулиці Крилова поранень зазнав чоловік.
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У Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві знайомого після застілля.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Правоохоронці з’ясували, що двоє чоловіків 44 та 62 років розпивали алкогольні напої. Згодом між ними виникла сварка, в ході якої підозрюваний вдарив товариша ножем у шию. Потерпілий помер на місці.
Оперативники доставили 62-річного підозрюваного до відділку поліції, де слідчі йому оголосили підозру передбачену частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. В Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Слідство триває.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в четвер, 9 листопада, внаслідок стрілянини на вулиці Крилова поранень зазнав чоловік.